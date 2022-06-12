Тренер, которым интересовался «Краснодар», договорился о двухлетнем контракте с «Лиллем»

Бывший главный тренер донецкого «Шахтёра» и римской «Ромы» Паулу Фонсека с большой долей вероятности возглавит французский «Лилль», сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, 49-летний португальский специалист подпишет с «Лиллем» контракт сроком на два года. О назначении Фонсеки будет объявлено в среду, 15 июня.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что, помимо Даниэля Фарке, «Краснодар» рассматривал на пост главного тренера и Паулу Фонсеку.

Предыдущим место работы Фонсеки была итальянская «Рома», которую он тренировал с 2019 по 2021 год. Также в карьере специалиста были украинский «Шахтёр», португальские «Брага», «Пасуш де Феррейра» и «Порту». С лета 2021 года Паулу Фонсека находится без работы, в статусе свободного агента.