Мануэль Нойер рассказал, чего не хватило сборной Германии для победы в матче с Венгрией

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Венгрии (1:1).



«Конечно, мы разочарованы. Команде не хватило решительности и лёгкости в движении в атаке. Но стоит сказать, что играть с Венгрией всегда крайне неудобно. Мы находимся в процессе подготовки к чемпионату мира. Мы хотим сыграть лучше в матче с Италией», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.



Соперниками сборных Венгрии и Германии по группе 3 Лиги А являются национальные команды Англии и Италии. В следующем туре группового этапа Лиги наций УЕФА Германия сыграет со сборной Италии. Встреча пройдёт 14 июня на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия).

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