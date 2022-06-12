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Дани Алвес хочет играть в «Барселоне» ещё сезон, но клуб пока не предложил ему контракт

Дани Алвес хочет играть в «Барселоне» ещё сезон, но клуб пока не предложил ему контракт
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Защитник «Барселоны» Дани Алвес рассчитывает провести в клубе ещё один сезон. Однако сине-гранатовые пока не предложили опытному бразильскому игроку новое соглашение. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, Дани Алвес намерен ждать предложения от каталонского клуба столько, сколько потребуется. Цель бразильского игрока обороны выступать на самом высоком уровне как минимум до чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что Алвес знает, что «Барселона» собирается подписать Сесара Аспиликуэту из «Челси» и что его единственным вариантом остаться в клубе станет неопределённое будущее американского крайнего защитника Серджино Деста, который может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Дани Алвес провёл за «Барселону» 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

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