Ван Гал: не говорю, что арбитры не справились, но решения были не в пользу Нидерландов
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 с национальной командой Польши (2:2).
«Я по-настоящему горжусь своей командой. Игроки продемонстрировали силу духа и стойкость во втором тайме. Что касается судейства, не говорю, что арбитры не справились, но их решения были не в нашу пользу.
Конечно, первый тайм сложился не в нашу пользу. Но мы смогли вернуться в игру во второй половине. Думаю, мои футболисты максимально выложились, но должны были создавать больше опасных моментов», — приводит слова ван Гала NOS.nl.
Соперниками сборных Нидерландов и Польши по группе 4 Лиги А являются национальные команды Бельгии и Уэльса.
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