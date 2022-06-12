«Ливерпуль» пытается договориться о снижении суммы трансфера Нуньеса из «Бенфики»

«Ливерпуль» продолжает вести переговоры о трансфере нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса, сообщает The Times.



По информации источника, спортивный директор английского клуба Джулиан Уорд прибыл в Португалию, чтобы убедить «Бенфику» снизить запрашиваемую за трансфер Нуньеса цену примерно до £ 60 млн (около € 70 млн). Напомним, португальский клуб хочет получить за переход форварда около € 100 млн с учётом бонусов. «Ливерпуль» не готов удовлетворить запросы «Бенфики» и рассчитывает снизить сумму, а также хочет пересмотреть бонусы.



В минувшем сезоне-2021/2022 Дарвин Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 41 матче во всех турнирах за португальскую «Бенфику».

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