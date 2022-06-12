«Ньюкасл» привлёк юристов к обжалованию обвинений в уклонении от уплаты налогов

Налоговая и таможенная служба Великобритании (HMRC) направила иск в адрес ФК «Ньюкасл» в размере € 6 млн за предполагаемое уклонение от уплаты налогов в период с 2011 по 2013 год. Юристы английского клуба подали апелляцию и намерены обжаловать обвинения в суде. Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, данный иск связан с расследованием, которое началось ещё в 2017 году, в то время, когда клубом владел англичанин Майк Эшли.
HMRC обвинил клуб в масштабном уклонении от уплаты налогов при трансферах игроков. В период с 2011 по 2013 год сделки с участием сенегальских игроков Демба Ба и Паписса Сиссе, а также футболиста сборной Франции Муссы Сиссоко попали в сферу деятельности организации.
Позже это уголовное расследование было прекращено, но клубу всё ещё грозит гражданское расследование. В центре внимания — договорённости между клубом, агентами и игроками, которые якобы привели к уклонению от уплаты налогов.
В сообщении также указывается, что в «Ньюкасле» отказались что-либо комментировать по этому делу. Отметим, что HMRC является подразделением правительства, ответственным за сбор налогов, выплаты государственной поддержки, обеспечение соблюдения изменений в минимальной заработной плате, а также выдачу номеров национального страхования.
- 12 июня 2022
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