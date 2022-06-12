Артета недоволен владельцами «Арсенала», поскольку из-за них затягивается трансфер Жезуса

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета недоволен американскими владельцами английского клуба, поскольку руководители тянут время с подписанием контрактов и настаивают на том, чтобы каждая сделка была одобрена лично ими. В связи с этим наставник «канониров» опасается, что лондонский клуб может упустить нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, испанский специалист раздражён медлительностью в трансферных делах клуба. Артета хотел получить нового нападающего как можно скорее для того, чтобы начать встраивать футболиста в систему игры. Однако, как сообщается, любой крупный трансфер в «Арсенале» требует одобрения со стороны американских владельцев. Именно поэтому, как отмечается, «Арсенал» до сих пор не продвинулся в переговорах о подписании бразильского форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса.