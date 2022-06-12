Френки де Йонг ответил на вопрос, уедет ли он с пляжей Каталонии в холодный Манчестер

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг, который в нынешнее летнее трансферное окно может покинуть каталонский клуб и перейти в «Манчестер Юнайтед», ответил на вопрос о своём будущем.

Нидерландского игрока после матча с Польшей в Лиге наций (2:2) спросили, собирается ли он уезжать с пляжей Каталонии в холодный Манчестер.

«(Смеётся). Я не могу, не могу ничего сказать», — приводит слова Френки де Йонга ESPN.

Ранее появлялась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» предлагает за полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга € 60+20 млн. В сезоне-2022/2023 главным тренером манкунианцев будет Эрик тен Хаг. Нидерландский специалист хорошо знаком с Френки де Йонгом по совместной работе в «Аяксе» и очень хочет, чтобы футболист присоединился к английскому клубу.