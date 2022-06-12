Хавбек сборной Болгарии Неделев, получивший травму головы в ДТП, выбыл на четыре месяца

Полузащитник «Ботева» и сборной Болгарии Тодор Неделев, получивший серьёзную травму головы в результате аварии в Грузии, выбыл минимум на четыре месяца, сообщает журналист Методи Шуманов на своей странице в социальных сетях.



Футболист проведёт ближайшие 10 дней в больнице в Тбилиси, а затем вернётся домой на вертолёте. Ранее Неделев был успешно прооперирован.



Напомним, сборная Болгарии попала в ДТП, когда ехала в отель из аэропорта на двух автобусах. Водитель одного из транспортных средств не справился с управлением и врезался в другой автобус.



Сегодня, 12 июня, должен состояться матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Грузия — Болгария. Встреча должна пройти на стадионе «Динамо-Арена — Борис Пайчадзе» в Тбилиси (Грузия).