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Все голы лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова в розыгрыше турнира сезона-2021/2022

Все голы лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова в розыгрыше турнира сезона-2021/2022
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Появилась видеоподборка всех голов нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022. 21-летний форвард стал лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша турнира.

В прошедшем сезоне чемпионата России 21-летний российский футболист провёл за «Уфу» 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов и сделал две результативные передачи. Всего он провёл за «Уфу» 33 матча в сезоне во всех турнирах, забил 20 голов и сделал две результативные передачи.

«Уфа» финишировала на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и попала в зону стыковых матчей за право остаться в турнире на следующий сезон. Башкирский клуб по итогам двух матчей уступил «Оренбургу» (2:2, 1:2) и покинул РПЛ.

Гамид Агаларов был признан лучшим игроком «Уфы» минувшего сезона по версии болельщиков. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего форварда в € 6 млн.

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