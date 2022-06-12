Все голы лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова в розыгрыше турнира сезона-2021/2022

Появилась видеоподборка всех голов нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022. 21-летний форвард стал лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша турнира.
В прошедшем сезоне чемпионата России 21-летний российский футболист провёл за «Уфу» 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов и сделал две результативные передачи. Всего он провёл за «Уфу» 33 матча в сезоне во всех турнирах, забил 20 голов и сделал две результативные передачи.
«Уфа» финишировала на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и попала в зону стыковых матчей за право остаться в турнире на следующий сезон. Башкирский клуб по итогам двух матчей уступил «Оренбургу» (2:2, 1:2) и покинул РПЛ.
Гамид Агаларов был признан лучшим игроком «Уфы» минувшего сезона по версии болельщиков. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего форварда в € 6 млн.
- 12 июня 2022
-
13:40
-
13:39
-
13:34
-
13:24
-
13:24
-
13:14
-
13:03
-
13:02
-
12:59
-
12:50
-
12:39
-
12:31
-
12:26
-
12:21
-
12:01
-
12:01
-
11:45
-
11:44
-
11:41
-
11:24
-
11:16
-
11:14
-
11:01
-
10:58
-
10:54
-
10:47
-
10:33
-
10:32
-
10:29
-
10:14
-
10:12
-
10:10
-
10:01
-
09:54
-
09:50