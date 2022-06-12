Спортивный директор «Баварии» высказался о возможном трансфере Мане

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о возможном переходе нападающего «Ливерпуля» Садио Мане в мюнхенский клуб.



«Конечно, мы пытаемся усилить нашу команду. Мы прорабатываем несколько вариантов в атаке. Трансферный рынок непрост, он всегда зависит от финансовых возможностей клуба. Я не хочу говорить об игроках других команд», — приводит слова Салихамиджича Bayern & Germany.



Напомним, Мане стал игроком «Ливерпуля» в 2016 году, перейдя из «Саутгемптона» за € 41,2 млн. С тех пор в 269 матчах сенегальский нападающий забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Соглашение Садио Мане с нынешним клубом истекает в конце следующего сезона.

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