«Тоттенхэм» интересуется форвардом «Эвертона» Ришарлисоном

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может продолжить карьеру в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает The Athletic.



По информации источника, «шпоры» заинтересованы в трансфере футболиста, который на данный момент находится в расположении сборной Бразилии. «Тоттенхэм» ещё не делал предложений «Эвертону», но рассчитывает заключить сделку в летнее трансферное окно, чтобы усилить команду перед новым сезоном. «Эвертон» рассчитывает получить за трансфер Ришарлисона не менее € 60 млн.



В минувшем сезоне Ришарлисон де Андраде принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. С 2018 года Ришарлисон выступает за сборную Бразилии.

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