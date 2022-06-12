Директор «Баварии»: поговорили с Левандовским о его публичных заявлениях

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что провёл беседу с нападающим мюнхенской команды Робертом Левандовским по поводу высказываний футболиста в СМИ.

«У Левандовского контракт до 2023 года, и мы очень рады, что он в «Баварии». Думаю, теперь всё станет спокойнее. Мы поговорили о его публичных заявлениях и о том, что мы все должны успокоиться», — приводит слова Салихамиджича Bayern & Germany.

Ранее 33-летний Левандовски объявил о решении покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно, заявив, что его история в Мюнхене завершена и что он больше не хочет выступать в этом клубе. Главным претендентом на подписание польского футболиста называлась «Барселона», однако в его услугах также заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и ряд английских грандов.

Рыночная стоимость Роберта Левандовского, согласно Transfermarkt, составляет € 45 млн. Нападающий выступает за «Баварию» с 2014 года, перейдя туда из дортмундской «Боруссии». Форвард также вызывается в национальную сборную Польши.