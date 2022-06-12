Кассано заявил, что «Интеру» не стоит возвращать Ромелу Лукаку

Бывший игрок «Интера» Антонио Кассано заявил, что не считает, что миланскому клубу стоит возвращать бельгийского нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

«На месте «Интера» я бы не возвращал его. Уходя, он сказал, что переходит в клуб своей мечты, где он зарабатывает € 15 млн. Однако сейчас в Лондоне он не играет и хочет вернуться в Италию. Для «Интера» проблема заключается в том, что при возвращении бельгийца придётся продавать Лаутаро Мартинеса. Конечно, если Лукаку будет забивать по два гола за игру, хорошо, но иначе ситуация видится крайне тяжёлой. Ромелу стоит задуматься об этом. На данный момент, думаю, он останется в «Челси», — приводит слова Кассано Evening Standard.

В минувшем сезоне Ромелу Лукаку провёл за «Челси» 44 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал две результативные передачи.