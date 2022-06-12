В «Торпедо» отреагировали на информацию об интересе к экс-защитнику «Спартака» Кутепову
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Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин отреагировал на информацию СМИ об интересе клуба к экс-защитнику «Спартака» Илье Кутепову.
«Пока конкретики нет. Комментировать нечего», — сказал Максим Ляпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что «Торпедо» сделал предложение Кутепову, который пребывает в статусе свободного агента.
Напомним, Кутепов выступал за основной состав «Спартака» с 2012 года. Он провёл 114 матчей, выиграл золотую, серебряную, бронзовую медали РПЛ и стал обладателем Суперкубка. Также Илья был заигран за сборную России. Ранее СМИ сообщали о желании футболиста продлить контракт с московским клубом. Однако 1 июня 2022 года сам Илья Кутепов объявил об уходе из «Спартака».
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