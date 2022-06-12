Петржела — о Кассьерре: ещё один нападающий — отлично. «Зениту» нужны хорошие игроки

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на информацию об интересе клуба из Санкт-Петербурга к нападающему «Сочи» Матео Кассьерре.

«Хороший нападающий! Это будет здорово для «Зенита». Дзюба же закончил. Остались Сергеев, Алберто. Почему бы и нет. Ещё один нападающий — отлично. Ему не нужно уходить из России. В Петербурге играют в два нападающих, большая конкуренция. Клубу нужны хорошие игроки. Кто-то будет выходить на замену», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее об интересе действующего чемпиона России к 25-летнему форварду сообщил его агент Никос Петропулос в интервью «Чемпионату». В минувшем сезоне Кассьерра принял участие в 23 матчах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.