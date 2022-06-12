Тренер «Ривер Плейт» ответил на вопрос, перейдёт ли в аргентинский клуб Луис Суарес

Главный тренер аргентинского «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо рассказал о переговорах с уругвайским форвардом Луисом Суаресом.

«Придет ли к нам Луис Суарес? Это не от нас зависит. Он согласился оценить предложение. Мы должны подождать. Я говорил с ним. Знаю его, у нас хорошие отношения. Уважаю его как футболиста и как человека. У нас в команде он может в хорошей форме подойти к чемпионату мира», – приводит слова Гальярдо в своём «твиттере» Varsky Sports.

Ранее появлялась информация о том, что 35-летний уругвайский нападающий может продолжить карьеру в итальянской «Аталанте». В минувшем сезоне Суарес выступал за мадридский «Атлетико», который покинул в качестве свободного агента. Он провёл 45 матчей во всех турнирах минувшего сезона за «Атлетико», забил 13 мячей и сделал две результативные передачи.