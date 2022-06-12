Агент Рыбуса объяснил решение игрока заключить контракт со «Спартаком»
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Футбольный агент Мариуш Пекарски, представляющий интересы польского защитника Мацея Рыбуса, прокомментировал переход игрока в московский «Спартак».
«Ситуация с Рыбусом была сложной. У него двое детей и русская жена, он живёт в России уже 10 лет. Они решили остаться там.
Представьте, если бы Мацей вернулся в Польшу. Мы знаем об отношении поляков к России. Это не нуждается в подтверждении, достаточно посмотреть, что происходит в социальных сетях. Если бы Мацей вернулся в Польшу и отправил детей в детский сад или школу, они могли бы стать жертвами травли. Дети слушают, что говорят взрослые, и переносят это в свой мир. Мацей остался в России, его семья в безопасности», — приводит слова Пекарского Meczyki.
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