Тренер сборной Чехии ответил на вопрос, устроит ли ротацию состава в матче с Испанией

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шильгавы поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Испании.

«Каждое очко в этой группе для нас на вес золота. Четыре золотых очка на этот момент — хороший результат. Верю, что мы сможем заработать что-то ещё. Поменяю ли я состав на матч с Испанией? Возможно. Мы играли в воскресенье и четверг, так что у нас был дополнительный день отдыха. Сейчас перерыв короче. Посмотрим на самочувствие ребят. Не исключено, что изменений будет больше», — приводит слова Шильгавы официальный сайт УЕФА.

Сборная Чехии в нынешнем розыгрыше Лиги наций провела три матча. Подопечные Ярослава Шильгавы переиграли Швейцарию (2:1), сыграли вничью с Испанией (2:2), а также уступили Португалии (0:2). С четырьмя очками сборная Чехии располагается на третьем месте в своей группе.