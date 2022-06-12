Тренер сборной Чехии ответил на вопрос, устроит ли ротацию состава в матче с Испанией

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шильгавы поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Испании.
«Каждое очко в этой группе для нас на вес золота. Четыре золотых очка на этот момент — хороший результат. Верю, что мы сможем заработать что-то ещё. Поменяю ли я состав на матч с Испанией? Возможно. Мы играли в воскресенье и четверг, так что у нас был дополнительный день отдыха. Сейчас перерыв короче. Посмотрим на самочувствие ребят. Не исключено, что изменений будет больше», — приводит слова Шильгавы официальный сайт УЕФА.
Сборная Чехии в нынешнем розыгрыше Лиги наций провела три матча. Подопечные Ярослава Шильгавы переиграли Швейцарию (2:1), сыграли вничью с Испанией (2:2), а также уступили Португалии (0:2). С четырьмя очками сборная Чехии располагается на третьем месте в своей группе.
- 12 июня 2022
-
15:12
-
15:03
-
14:53
-
14:51
-
14:48
-
14:44
-
14:42
-
14:25
-
14:21
-
14:18
-
14:17
-
14:00
-
13:53
-
13:53
-
13:40
-
13:39
-
13:34
-
13:24
-
13:24
-
13:14
-
13:03
-
13:02
-
12:59
-
12:50
-
12:39
-
12:31
-
12:26
-
12:21
-
12:01
-
12:01
-
11:45
-
11:44
-
11:41
-
11:24
-
11:16