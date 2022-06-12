В «Зените» подтвердили, что «Ростов» выкупил полузащитника Щетинина

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что «Ростов» выкупил у санкт-петербургского клуба контракт 20-летнего полузащитника Кирилла Щетинина.



«Ростов» действительно выкупил у «Зенита» полузащитника Кирилла Щетинина», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Ростов» выкупил права на Щетинина у «Зенита».



Напомним, Щетинин перешёл в «Ростов» из «Зенита» на правах аренды в 2021 году. В минувшем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ранее Щетинин выступал за молодёжные команды курского «Авангарда» и московского «Локомотива».

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