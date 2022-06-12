Агент: Шиманьски интересен клубам из АПЛ, Бундеслиги и Лиги 1

Футбольный агент Мариуш Пекарски, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Себастьяна Шиманьского, рассказал о вариантах продолжения карьеры своего подопечного.
«Себастьяна Шиманьского ценит Сандро Шварц, который возглавил «Герту». Но контакта с руководством берлинского клуба у нас не было. Шварц связывался с Себастьяном, но на сегодняшний день у нас немного другие варианты. Я думаю, что многие клубы ждут решений и указаний от ФИФА.
Кандидатуру Шиманьского прекрасно знает «Севилья», она следит за Себой ещё со времён «Легии». Есть предложения и из других стран. Мы постараемся подобрать такой клуб, в котором он сможет развиваться и играть. За Шиманьским наблюдают четыре клуба Бундеслиги, а также есть клубы из Франции. «Брентфорд» из английской Премьер-лиги тоже проявлял к Себастьяну интерес, причём это было в последнее трансферное окно.
Думаю, Шиманьски отправится в одну из трёх стран — Францию, Германию или Англию. Посмотрим, какой вариант он выберет, но наиболее конкретны в переговорах именно представители клубов из этих трёх стран», — приводит слова Пекарского Meczyki.
Напомним, 30 мая Шиманьски объявил об уходе из «Динамо». При этом клуб никаких заявлений по этому поводу не делал.
- 12 июня 2022
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