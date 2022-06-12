«Ростов» объявил о выкупе Щетинина у «Зенита»

«Ростов» выкупил 20-летнего полузащитника «Зенита» Кирилла Щетинина, который ранее выступал за команду Валерия Карпина на правах аренды. Футболист подписал с ростовчанами контракт сроком на четыре с половиной года, информирует официальный сайт клуба.

«Поздравляем Кирилла и желаем ему как можно чаще радовать всех нас новыми шедеврами на футбольном поле, а также показывать отличную игру», — написала пресс-служба «Ростова».

Напомним, Щетинин перешёл в «Ростов» из «Зенита» на правах аренды в 2021 году. В минувшем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ранее Щетинин выступал за молодёжные команды курского «Авангарда» и московского «Локомотива».