Рис Джеймс: Трент Александер-Арнольд работает в защите меньше, чем я

Защитник «Челси» и сборной Англии Рис Джеймс после матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Италией (0:0) поделился мнением о партнёре по национальной команде Тренте Александере-Арнольде.



«Я тоже совершаю ошибки, мы оба всё ещё познаём своё ремесло. «Ливерпуль» обычно владеет мячом 95% времени, а Трент работает в защите меньше, чем я. Людям всегда есть что сказать, но они толком не знают всех процессов. Трент — отличный футболист», — приводит слова Джеймса Goal.com.



В следующем туре группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Англии встретится с национальной командой Венгрии. Игра состоится 14 июня на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Начало встречи — в 21:45 мск.