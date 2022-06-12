«Спартак» проведёт собрание команды для принятия решения по участию в Суперкубке

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что красно-белые проведут собрание команды, на котором будет принято решение по поводу участия в матче за Суперкубок России. Напомним, местом проведения встречи назначен Санкт-Петербург. В «Спартаке» остались недовольны этим решением РФС, так как клуб не хочет играть важный матч на домашнем стадионе своего соперника — «Зенита».

«Бойкот? Нас всячески двигают к этому решению. 21 числа я соберу команду. Будем решать. Лично я против подобного. Все должно быть по спортивному принципу. Штраф за бойкот? Не принципиально. Моё мнение — играть. Будем слушать футболистов. Но не хочется делать заложников болельщиками. Дедлайн по бойкоту — прямо до выхода на поле.

Не мы это начинали, мы об этом не говорили. Почему так считает РФС, я не знаю. Мнение футболистов услышу 21-22 числа. Мы выработаем решение, и его объявят. Если это произойдёт, это будет нонсенс, это будет скандал. Заложниками этого станут болельщики, которые приедут. Мы этого не хотим. Мы всегда за болельщиков. У нас даже мысли не было ставить какие-то условия РФС», — приводит слова Мележикова «Спорт-экспресс».