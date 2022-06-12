Гарри Кейн: сборная Англии ставит перед собой цель победить на ЧМ-2022

Капитан сборной Англии Гарри Кейн заявил, что хочет выиграть ЧМ-2022 в Катаре со своей национальной командой.
«Забавно оглядываться назад – перед ЧМ 2018 года у нас не было никаких ожиданий. Мы очень давно не показывали хороших результатов на крупных турнирах. Но я считал, что настраиваться на победу – это правильно. Любая команда на любом турнире думает о победе.
Думаю, в этот раз всё немного иначе. Мы были в полуфинале ЧМ-2018. Играли в финале чемпионата Европы 2020 года. Вероятно, на этот турнир мы поедем в статусе одного из фаворитов. Это другой уровень давления и ответственности.
На протяжении четырёх последних лет мы преодолеваем препятствия. Пишем свою собственную историю. Я очень уверен в команде. Нам ещё есть что улучшить. Но в целом команда в хорошем состоянии. Мы не проиграли ни одного матча на Евро-2020. Лишь серия пенальти сложилась не в нашу пользу. Это доказывает то, что мы умеем справляться с давлением. Но на чемпионате мира оно будет ещё сильнее, и мы будем играть в другой обстановке, находясь в Катаре. Нам придётся кое-что преодолеть, чтобы стать чемпионами мира. И это наша цель», – приводит слова Кейна Daily Mail.
- 12 июня 2022
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