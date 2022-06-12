Баженов: «Спартак» хорошо сработал, подписав Рыбуса. Отличное приобретение!
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Бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о заключении контракта между красно-белыми и польским защитником Мацеем Рыбусом.
«Отличное приобретение! Хороший футболист! Только за такие переходы. Давно в чемпионате, зарекомендовал себя, знает всю кухню российского футбола. Игрок сборной Польши. Его ещё и взяли свободным агентом. Вообще идеально. Молодцы. Хорошо сработали», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, 32-летний Рыбус находился в статусе свободного агента после истечения контракта с железнодорожниками, который действовал с июля 2017 года. За «Локомотив» польский защитник забил три гола и отдал 12 результативных передач в 136 матчах.
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