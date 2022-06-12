Маурисио Почеттино и «ПСЖ» могут расторгнуть контракт по взаимному согласию сторон

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может в скором времени договориться о расторжении контракта с парижским клубом по взаимному согласию сторон. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, на прошлой неделе тренер встречался с руководством парижского клуба для обсуждения итогов сезона-2021/2022. «ПСЖ» в минувшем сезоне выиграл Лигу 1 и вылетел из Лиги чемпионов от «Реала» на стадии 1/8 финала.
Как отмечается в сообщении, в результате общения стороны пришли к взаимному решению о прекращении сотрудничества. И тренер, и руководство парижского клуба считают это наиболее разумным решением. Ранее появлялась информация о том, что парижане заплатят Маурисио Почеттино и его тренерскому штабу € 20 млн неустойки в случае увольнения. Контракт аргентинского специалиста с «ПСЖ» был рассчитан до 2023 года.
- 12 июня 2022
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