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Баженов: «Спартак» в медиапространстве уже выиграл, даже если проиграет Суперкубок

Баженов: «Спартак» в медиапространстве уже выиграл, даже если проиграет Суперкубок
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Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов прокомментировал возможный бойкот «Спартака» матча за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом».

«Нет, точно «Спартак» ничего не будет бойкотировать. Уверен. Можем язвить на эту тему, но бойкотировать не стоит совершенно. Все должны заниматься своими делами. Ребята должны выходить, играть в футбол. «Спартак» уже выиграл в медиапространстве, даже если проиграет в матче. «Зенит» всё для этого сделал. Молодцы! Это сарказм был», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» должен состояться 9 июля в Санк-Петербурге. Ранее появлялась информация о том, что красно-белые рассматривают вариант с бойкотом матча из-за выбранного места проведения игры.

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