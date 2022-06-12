Дарвин Нуньес пройдёт медосмотр для «Ливерпуля» 13 июня
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Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес продолжит карьеру в «Ливерпуле», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, завтра, 13 июня, в Англии форвард пройдёт медицинский осмотр перед подписанием контракта с мерсисайдским клубом. Ожидается, что соглашение Нуньеса с «Ливерпулем» будет рассчитано на шесть лет, до 2028 года. Сообщалось, что «Ливерпуль» заплатит за трансфер футболиста € 80 млн, ещё € 20 млн предусмотрено в виде различных бонусов.
В минувшем сезоне-2021/2022 Дарвин Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 41 матче во всех турнирах за португальскую «Бенфику».
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