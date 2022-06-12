«Арсенал» заинтересован в подписании Марко Асенсио

Футболист мадридского «Реала» Марко Асенсио попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». Об этом сообщает Diario Sport.
По информации источника, «канониры» уже провели переговоры с представителями Марко Асенсио. Сообщается что, «Реал» не будет против расстаться с испанским игроком этим летом, если футболист не подпишет новый контракт. Отмечается, что мадридский клуб будет ждать ответа на их предложение о новом контракте для Асенсио до 20 июня.
Нынешнее соглашение Марко Асенсио истекает летом 2023 года. Однако, по информации источника, условия нового соглашения, предложенные «Реалом», не устраивают Марко Асенсио и он может покинуть мадридский клуб в качестве свободного агента следующим летом.
Игрок сборной Испании в минувшем сезоне провёл за «Реал» 42 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего испанского игрока в € 40 млн.
- 12 июня 2022
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