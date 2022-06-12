Все голы Роберта Левандовского в Бундеслиге сезона-2021/2022

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша чемпионата Германии. Появилась видеоподборка всех голов поляка в Бундеслиге сезона-2021/2022.
33-летний форвард забил 35 голов в завершившемся сезоне Бундеслиги. Таким образом, поляк в седьмой раз стал лучшим бомбардиром турнира, повторив рекорд бывшего форварда мюнхенцев Герда Мюллера. В этом сезоне вторым лучшим бомбардиром стал игрок «Байера» Патрик Шик. Он забил 24 мяча в 27 играх чемпионата Германии.
Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В нынешнем сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах. Он забил 50 голов и сделал семь результативных передач. Ранее неоднократно сообщалось об интересе к Левандовскому со стороны «Барселоны».
- 12 июня 2022
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