Пётр Зелиньски: не думаю, что моя карьера в «Наполи» закончится этим летом

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски заявил, что не собирается покидать итальянский клуб этим летом, несмотря на слухи о его возможном уходе из команды.
«Я не знаю, откуда берутся эти слухи, не думаю, что моя карьера в «Наполи» закончится этим летом. У меня есть действующий контракт с клубом, который истекает только через два года. Я хорошо чувствую себя в «Наполи», несмотря на разные домыслы, которые мне довелось прочитать. Никогда не говорил, что хочу уйти. Это правда, что я боролся за место в составе во второй части кампании, но я не уйду из-за этого. Хочу продолжить играть в «Наполи», потому что это отличный клуб», — приводит слова Зелиньского Football Italia.
Полузащитник сборной Польши провёл не самый лучший прошлый сезон, но всё же забил шесть голов в 35 сыгранных матчах Серии А.
- 12 июня 2022
-
16:46
-
16:38
-
16:38
-
16:19
-
16:08
-
16:05
-
16:03
-
15:55
-
15:48
-
15:36
-
15:31
-
15:29
-
15:28
-
15:24
-
15:15
-
15:12
-
15:03
-
14:53
-
14:51
-
14:48
-
14:44
-
14:42
-
14:25
-
14:21
-
14:18
-
14:17
-
14:00
-
13:53
-
13:53
-
13:40
-
13:39
-
13:34
-
13:24
-
13:24
-
13:14