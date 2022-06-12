Пётр Зелиньски: не думаю, что моя карьера в «Наполи» закончится этим летом

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски заявил, что не собирается покидать итальянский клуб этим летом, несмотря на слухи о его возможном уходе из команды.

«Я не знаю, откуда берутся эти слухи, не думаю, что моя карьера в «Наполи» закончится этим летом. У меня есть действующий контракт с клубом, который истекает только через два года. Я хорошо чувствую себя в «Наполи», несмотря на разные домыслы, которые мне довелось прочитать. Никогда не говорил, что хочу уйти. Это правда, что я боролся за место в составе во второй части кампании, но я не уйду из-за этого. Хочу продолжить играть в «Наполи», потому что это отличный клуб», — приводит слова Зелиньского Football Italia.

Полузащитник сборной Польши провёл не самый лучший прошлый сезон, но всё же забил шесть голов в 35 сыгранных матчах Серии А.