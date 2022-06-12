Гвардиола: Гави — фантастический футболист

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о 17-летнем полузащитнике «Барселоны» Гави.
«Гави — фантастический игрок, как Ансу Фати и Педри. Появление таких футболистов показывает эффективность работы академии «Барселоны», — приводит слова Гвардиолы Mirror.
«Барселона» ведёт переговоры о продлении контракта с Гави. Ранее сообщалось, что сумма отступных за Гави по новому соглашению составит € 1 млрд (ранее было € 50 млн), а полузащитник подпишет контракт на пять лет.
Гави в минувшем сезоне сыграл за основную команду сине-гранатовых в 47 матчах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт Гави с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.
«Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:
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