В «Спартаке» раскрыли подробности ухода Паоло Ваноли

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков раскрыл некоторые детали ухода Паоло Ваноли с поста главного тренера красно-белых. Напомним, в заявлении «Спартака» сообщалось, что итальянец покинул клуб из-за «внешних обстоятельств». Ранее СМИ писали, что Ваноли хочет покинуть Россию по семейным обстоятельствам.

«Мы понимали ситуацию с семьёй Ваноли. На следующий день после Кубка России мы встречались. Ничего не предвещало, что Паоло уйдёт. Дальше он сказал о проблеме, ему нужно быть с семьёй. Каттани приступил к поиску нового тренера. Причём Абаскаль был не единственный кандидат.

Уход Ваноли назревал ещё в апреле? Телеграм-каналы сами придумывают, а потом вы просите меня это обсуждать. После Кубка России у нас была встреча с акционером, спортивным директором и главным тренером. Мы обсуждали проблемы, сложности, что нужно делать дальше вместе с главным тренером. У нас были нормальные отношения. Но при этом мы понимали, что могут возникать определённые сложности, ибо Паоло не мог привезти свою семью. Выиграли Кубок мы в мае, это же не апрель. У нас был диалог с Ваноли, мы встречались. Перед самым отъездом Паоло взял паузу на подумать. В следующие несколько дней спортивный блок прорабатывал эти вопросы. Это точно не апрель. Это начало закручиваться в течение нескольких дней после Кубка России», — приводит слова Мележикова «Спорт-экспресс».