Легенда «Интера» Бергоми рассказал об отношении Симоне Индзаги к возвращению Ромелу Лукаку

Чемпион мира 1982 года и легенда «Интера» Джузеппе Бергоми заявил, что нынешний главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги был бы рад подписать нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.
«Интеру» не хватало Лукаку в прошлом сезоне, даже несмотря на то, что они много месяцев играли в хороший футбол. Им не хватало лидера и игрока, который мог бы держать мяч. Индзаги сказал мне, что никогда не видел такого сильного игрока, как Лукаку. Если бы он мог выбирать, он бы подписал контракт с Ромелу не раздумывая, дважды», — приводит слова Бергоми Sky Sport Italia.
Ещё неизвестно, удастся ли «Челси» и «Интеру» достичь соглашения по переходу форварда. Учитывая, что «нерадзурри» также ведут переговоры с Пауло Дибалой, приобретение ещё и Лукаку вынудило бы итальянский клуб продать одного из своих нападающих.
- 12 июня 2022
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