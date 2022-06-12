Кристофер Нкунку не покинет «Лейпциг» этим летом и может подписать новый контракт с клубом
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Французский игрок «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку не покинет немецкий клуб в летнее трансферное окно и рассматривает возможность подписания нового контракта с клубом из Германии. Об этом сообщает LVZ.
По информации источника, новое соглашение игрока с «РБ Лейпциг» будет включать пункт об отступных в размере € 58,5 млн, который можно будет активировать в следующее трансферное окно.
Кристофер Нкунку был признан лучшим игроком Бундеслиги сезона-2021/2022. Он провёл за «РБ Лейпциг» 50 матчей во всех турнирах в минувшем сезоне, забил 35 голов и сделал 19 результативных передач. Ранее появлялась информация о том, что на 24-летнего французского футболиста претендуют «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и «Манчестер Юнайтед».
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