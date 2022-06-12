Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кристофер Нкунку не покинет «Лейпциг» этим летом и может подписать новый контракт с клубом

Кристофер Нкунку не покинет «Лейпциг» этим летом и может подписать новый контракт с клубом
Комментарии

Французский игрок «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку не покинет немецкий клуб в летнее трансферное окно и рассматривает возможность подписания нового контракта с клубом из Германии. Об этом сообщает LVZ.

По информации источника, новое соглашение игрока с «РБ Лейпциг» будет включать пункт об отступных в размере € 58,5 млн, который можно будет активировать в следующее трансферное окно.

Кристофер Нкунку был признан лучшим игроком Бундеслиги сезона-2021/2022. Он провёл за «РБ Лейпциг» 50 матчей во всех турнирах в минувшем сезоне, забил 35 голов и сделал 19 результативных передач. Ранее появлялась информация о том, что на 24-летнего французского футболиста претендуют «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и «Манчестер Юнайтед».

Новость по теме
Футболист «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022