Камара: «Золотой мяч» — это судьба Мбаппе

Французский полузащитник «Астон Виллы» Бубакар Камара высоко оценил потенциал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Будь то чемпионат Франции, Лига чемпионов или какой-либо другой турнир, Килиан Мбаппе будет устанавливать рекорды. Его судьба — «Золотой мяч», — приводит слова Камара Telefoot.

Напомним, 23-летний Мбаппе в мае 2022 года подписал новое трёхлетнее соглашение с «ПСЖ». Его предыдущий контракт истекал в конце сезона-2021/2022, и сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В завершившемся сезоне – 2021/2022 нападающий принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 19 результативных передач.