Агент Шупо-Мотинга опроверг информацию о скором уходе игрока из «Баварии»

Футбольный агент Роджер Уиттманн, представляющий интересы нападающего «Баварии» Эрика Шупо-Мотинга, опроверг информацию о скором уходе игрока из мюнхенского клуба.



«Это надуманная информация. Нет причин говорить и писать об этом. Эрик остаётся в «Баварии». Его ситуацию будут прояснять в клубе», — приводит слова Уиттманна Bild.



Напомним, Шупо-Мотинг перешёл из «ПСЖ» в мюнхенскую «Баварию» в 2020 году. В минувшем сезоне 33-летний камерунский футболист принял участие в 20 матчах немецкой Бундеслиги, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. С 2010 года Шупо-Мотинг вызывается в национальную команду Камеруна.

Мюнхенская «Бавария» по итогам сезона-2021/2022 стала чемпионом Германии.