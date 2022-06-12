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Денис Глушаков опубликовал совместную фотографию с Ксенией Коваленко и дочерьми

Денис Глушаков опубликовал совместную фотографию с Ксенией Коваленко и дочерьми
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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков опубликовал фотографию с отдыха, на котором он запечатлён со своими дочерьми и супругой Ксенией Коваленко, являющейся футболисткой женского ЦСКА. Фотография опубликована в телеграм-канале спортсмена.

«Всем семейных выходных!» — подписал фотографию Глушаков.

Напомним, 32-летний Глушаков стал футболистом «Химок» в октябре 2020 года. С тех пор полузащитник принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между Глушаковым и «Химками» рассчитано до лета 2024 года.

Ранее Глушаков, проведший 57 игр в футболке сборной России, играл на клубном уровне в составе «Ахмата», московских «Спартака» и «Локомотива», а также других команд.

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