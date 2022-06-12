Полузащитник «КАМАЗа» Воронин перешёл в «Енисей»
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Полузащитник «КАМАЗа» Евгений Воронин пополнил состав «Енисея». Об этом сообщается в соцсетях Футбольной национальной лиги.
Как отмечает интернет-портал Transfermarkt, хавбек присоединился к красноярскому клубу на правах свободного агента. Воронин выступал за «КАМАЗ» с сентября 2019 года, куда перешёл из ульяновской «Волги». Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего полузащитника составляет € 350 тыс.
В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Евгений Воронин сыграл в 37 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.
Напомним, «Енисей» закончил сезон ФНЛ на пятом месте, набрав за 38 туров 63 очка. «КАМАЗу» удалось взять 37 очков, команда заняла 17-ю строчку и вылетела в ФНЛ-2.
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