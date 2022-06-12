Стало известно, почему «ПСЖ» решил уволить Маурисио Почеттино

Стала известна причина, по которой руководство «ПСЖ» решило уволить аргентинского тренера Маурисио Почеттино.
Как сообщает Daily Mail, катарские владельцы клуба решили уволить специалиста из-за поражения команды в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом» (1:0, 1:3).
Ранее стало известно, что на прошлой неделе тренер встречался с руководством парижского клуба для обсуждения итогов сезона-2021/2022. «ПСЖ» в минувшем сезоне выиграл Лигу 1 и вылетел из Лиги чемпионов от «Реала» на стадии 1/8 финала.
Как отмечается в сообщении, в результате общения стороны пришли к взаимному решению о прекращении сотрудничества. И тренер, и руководство парижского клуба считают это наиболее разумным решением. Ранее появлялась информация о том, что парижане заплатят Маурисио Почеттино и его тренерскому штабу € 20 млн неустойки в случае увольнения. Контракт аргентинского специалиста с «ПСЖ» был рассчитан до 2023 года.
- 12 июня 2022
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