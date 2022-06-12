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Стало известно, почему «ПСЖ» решил уволить Маурисио Почеттино

Стало известно, почему «ПСЖ» решил уволить Маурисио Почеттино
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Стала известна причина, по которой руководство «ПСЖ» решило уволить аргентинского тренера Маурисио Почеттино.

Как сообщает Daily Mail, катарские владельцы клуба решили уволить специалиста из-за поражения команды в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом» (1:0, 1:3).

Ранее стало известно, что на прошлой неделе тренер встречался с руководством парижского клуба для обсуждения итогов сезона-2021/2022. «ПСЖ» в минувшем сезоне выиграл Лигу 1 и вылетел из Лиги чемпионов от «Реала» на стадии 1/8 финала.

Как отмечается в сообщении, в результате общения стороны пришли к взаимному решению о прекращении сотрудничества. И тренер, и руководство парижского клуба считают это наиболее разумным решением. Ранее появлялась информация о том, что парижане заплатят Маурисио Почеттино и его тренерскому штабу € 20 млн неустойки в случае увольнения. Контракт аргентинского специалиста с «ПСЖ» был рассчитан до 2023 года.

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