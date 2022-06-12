Швейцария — Португалия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск
Поделиться
Сегодня, 12 июня, на стадионе «Стад де Женев» в Каруже (Швейцария) в рамках четвёртого тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Швейцарии примет соперника по Лиге А, группе 2 – национальную команду Португалии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Швейцария – Португалия.
Соперниками сборных Швейцарии и Португалии по Лиге А, группе 2 являются национальные команды Испании и Чехии, которые также сыграют сегодня.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
Комментарии
- 12 июня 2022
-
19:34
-
19:24
-
19:17
-
19:09
-
19:07
-
18:55
-
18:45
-
18:38
-
18:31
-
18:22
-
18:20
-
18:08
-
17:52
-
17:46
-
17:39
-
17:32
-
17:22
-
17:19
-
17:11
-
17:01
-
16:46
-
16:38
-
16:38
-
16:19
-
16:08
-
16:05
-
16:03
-
15:55
-
15:48
-
15:36
-
15:31
-
15:29
-
15:28
-
15:24
-
15:15
Партнерский контент