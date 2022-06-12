Игонин — о словах Заремы: это мнение болельщика, которое тиражируется. Высказалась, и что?

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на слова супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

«Совершенно спокойно отношусь к её словам. Занимается тем, что ей нравится, что она умеет. Я уже сказал: кто-то говорит, кто-то пишет, кто-то делает дело. Мне не до конца понятно, какое она имеет отношение к «Спартаку». Она, я так понимаю, болельщик. Это мнение болельщика, которое тиражируется. Если мы будем мнение каждого фаната тиражировать, не знаю, как вы будете печатать это всё. Высказалась, и что? Это то же самое, как читать, что в комментариях пишут московские болельщики», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее Салихова отреагировала на решение РФС провести матч Суперкубка России между «Спартаком» и «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Встреча пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», из-за неё был перенесён концерт группы «Руки Вверх!».