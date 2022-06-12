Игонин — о словах Заремы: это мнение болельщика, которое тиражируется. Высказалась, и что?

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на слова супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.
«Совершенно спокойно отношусь к её словам. Занимается тем, что ей нравится, что она умеет. Я уже сказал: кто-то говорит, кто-то пишет, кто-то делает дело. Мне не до конца понятно, какое она имеет отношение к «Спартаку». Она, я так понимаю, болельщик. Это мнение болельщика, которое тиражируется. Если мы будем мнение каждого фаната тиражировать, не знаю, как вы будете печатать это всё. Высказалась, и что? Это то же самое, как читать, что в комментариях пишут московские болельщики», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее Салихова отреагировала на решение РФС провести матч Суперкубка России между «Спартаком» и «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Встреча пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», из-за неё был перенесён концерт группы «Руки Вверх!».
- 12 июня 2022
-
19:34
-
19:24
-
19:17
-
19:09
-
19:07
-
18:55
-
18:45
-
18:38
-
18:31
-
18:22
-
18:20
-
18:08
-
17:52
-
17:46
-
17:39
-
17:32
-
17:22
-
17:19
-
17:11
-
17:01
-
16:46
-
16:38
-
16:38
-
16:19
-
16:08
-
16:05
-
16:03
-
15:55
-
15:48
-
15:36
-
15:31
-
15:29
-
15:28
-
15:24
-
15:15