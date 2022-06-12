Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал», «МЮ», «Бавария» и «ПСЖ» хотят подписать форварда «Эвертона» Ришарлисона

«Реал», «МЮ», «Бавария» и «ПСЖ» хотят подписать форварда «Эвертона» Ришарлисона
Комментарии

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон де Андраде входит в сферу интересов ряда топ-клубов Европы. Футболистом интересуются «Тоттенхэм», мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «ПСЖ». Об этом сообщает Goal.

Ранее сообщалось, что «ириски» планируют выручить за 25-летнего бразильского футболиста не менее € 60 млн.

В минувшем сезоне Ришарлисон де Андраде принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. С 2018 года Ришарлисон выступает за сборную Бразилии.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Тоттенхэм» интересуется форвардом «Эвертона» Ришарлисоном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022