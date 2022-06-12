«Реал», «МЮ», «Бавария» и «ПСЖ» хотят подписать форварда «Эвертона» Ришарлисона

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон де Андраде входит в сферу интересов ряда топ-клубов Европы. Футболистом интересуются «Тоттенхэм», мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «ПСЖ». Об этом сообщает Goal.

Ранее сообщалось, что «ириски» планируют выручить за 25-летнего бразильского футболиста не менее € 60 млн.



В минувшем сезоне Ришарлисон де Андраде принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. С 2018 года Ришарлисон выступает за сборную Бразилии.

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