Агент Комличенко: «Динамо» не отпускает Николая в «Ростов»

Александр Клюев, агент нападающего «Динамо» Николая Комличенко, высказался о будущем своего клиента. Форвард принадлежит московскому клубу, но прошлый сезон провёл в аренде в «Ростове».
«Будущее Николая? У него контракт с «Динамо». Пока «Динамо» не отпускает Николая в «Ростов». На данный момент он начнёт там подготовку к сезону.
Надеюсь, что, как только будет известен главный тренер «Динамо», появится больше конкретики», — цитирует Клюева «РБ Спорт».
Ранее сам футболист заявил, что «Ростов» хочет выкупить его у московского клуба. Комличенко является игроком «Динамо» с января 2020 года. Контракт 26-летнего игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.
В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Комличенко сыграл в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.
- 12 июня 2022
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