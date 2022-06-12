Агент Комличенко: «Динамо» не отпускает Николая в «Ростов»

Александр Клюев, агент нападающего «Динамо» Николая Комличенко, высказался о будущем своего клиента. Форвард принадлежит московскому клубу, но прошлый сезон провёл в аренде в «Ростове».



«Будущее Николая? У него контракт с «Динамо». Пока «Динамо» не отпускает Николая в «Ростов». На данный момент он начнёт там подготовку к сезону.



Надеюсь, что, как только будет известен главный тренер «Динамо», появится больше конкретики», — цитирует Клюева «РБ Спорт».



Ранее сам футболист заявил, что «Ростов» хочет выкупить его у московского клуба. Комличенко является игроком «Динамо» с января 2020 года. Контракт 26-летнего игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.



В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Комличенко сыграл в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.