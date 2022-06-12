Экс-тренер «Алании» Гогниев: я пока безработный. Переговоров ни с кем не веду

Бывший главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев заявил, что пока не занимается поисками нового места работы.



«Я пока ничем не занят, пока безработный. Переговоров ни с кем не веду», — цитирует Гогниева «РБ Спорт».



Ранее стан жёлто-красных покинули помощники главного тренера Георгий Джиоев, Андрей Шатов, тренер по физподготовке Бранимир Петрович и тренер вратарей Максим Фролкин. Новым главным тренером «Алании» стал Заур Тедеев.



Напомним, 29 мая стало известно, что главный тренер «Алании» Спартак Гогниев покинул свой пост. Гогниев возглавил владикавказский клуб в июле 2019 года. За три сезона работы специалист вывел владикавказскую команду из второй лиги в ФНЛ, попал с красно-жёлтыми в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России.



По итогам сезона-2021/2022 «Алания» заняла шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Победителем ФНЛ стало московское «Торпедо».

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