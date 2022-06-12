Хави определился с заменой для Френки де Йонга в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован, чтобы в полузащите команды играл хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, испанский специалист рассматривает такой вариант, если клуб продаст полузащитника Френки де Йонга. Хави хотел бы видеть в средней линии «Барселоны» Педри и Силву.

27-летний Силва стал футболистом английского клуба в 2017 году, перейдя из «Монако» за € 50 млн. Контрактное соглашение игрока с английским клубом рассчитано до 2025 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач.

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