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Норвегия обыграла Швецию благодаря дублю Холанда, Северная Македония разгромила Гибралтар

Норвегия обыграла Швецию благодаря дублю Холанда, Северная Македония разгромила Гибралтар
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Сегодня, 12 июня, на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия) в рамках четвёртого тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Норвегии принимала соперника по Лиге В, группе 4 – национальную команду Швеции. Хозяева одержали победу – 3:2.

Счёт был открыт в первом тайме. На 10-й минуте отличился норвежский нападающий Эрлинг Холанд, ему ассистировал Фредрик Бьёркан. На 54-й минуте Холанд реализовал пенальти в ворота шведов.

На 62-й минуте один мяч отыграл шведский полузащитник Эмиль Форсберг, голевой пас отдал Деян Кулушевски. На 77-й минуте забил нападающий сборной Норвегии Александр Сёрлот, результативную передачу оформил Холанд. В добавленное ко второму тайму время забил шведский форвард Виктор Дьёкереш.

В другом матче Лиги наций встретились соперники по Лиге С, группе 4 – национальные команды Северной Македонии и Гибралтара. Северомакедонцы одержали разгромную победу – 4:0. Среди игроков Северной Македонии забили полузащитники Энис Барди и Дарко Чурлинов, дубль оформил нападающий Боян Миовски.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 4. 4-й тур
12 июня 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 2
Швеция
1:0 Холанд – 10'   2:0 Холанд – 54' (пен)   2:1 Форсберг – 62'   3:1 Сёрлот – 77'   3:2 Дьёкереш – 90+5'
Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4. 4-й тур
12 июня 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Северная Македония
Окончен
4 : 0
Гибралтар
1:0 Барди – 4'   2:0 Миовски – 14'   3:0 Миовски – 16'   4:0 Чурлинов – 31'
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