«Краснодар» подпишет нападающего «Тюмени» Карпова

«Краснодар» договорился о трансфере нападающего «Тюмени» Данила Карпова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В ближайшее время форвард подпишет контракт с краснодарским клубом на три года.
22-летний Карпов — воспитанник академии «Зенита» (Санкт-Петербург). В «Тюмени» нападающий оказался в 2016 году. В 113 матчах за команду Данил забил 47 голов и отдал 13 результативных передач. Соглашение между Карповым и «Тюменью» истекает 30 июня 2022 года (данные Transfermarkt). Отметим, что Карпов также провёл два матча в составе сборной России U20.
Напомним, ранее стало известно, что в расположение «Краснодара» вернулись защитник Кайо, полузащитник Даниил Уткин и нападающий Джон Кордоба.
Президент РФС объяснил, в каком случае можно расширить РПЛ. Видео:
- 13 июня 2022
-
12:30
-
12:21
-
12:12
-
12:09
-
12:01
-
11:55
-
11:45
-
11:40
-
11:26
-
11:17
-
11:10
-
11:01
-
10:56
-
10:39
-
10:16
-
10:15
-
10:06
-
10:06
-
10:02
-
10:02
-
09:45
-
09:39
-
09:30
-
09:22
-
09:13
-
09:07
-
09:00
-
08:57
-
08:42
-
08:33
-
08:29
-
08:14
-
08:05
-
07:54
-
07:43