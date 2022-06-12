Сборные Испании и Чехии объявили стартовые составы на матч 4-го тура Лиги наций

Стали известны стартовые составы соперников по Лиге А, группе 2 — сборных Испании и Чехии на матч четвёртого тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Испания – Чехия.



Испания: Симон, Мартинес, Гарсия, Алонсо, Карвахаль, Коке, Эрнандес, Солер, Мората, Асенсио, Ольмо.



Запасные: Санчес, Аспиликуэта, Торрес, Бускетс, М. Льоренте, Гави, Торрес, Фати, Райя, Д. Льоренте, Альба, Сарабия.



Чехия: Мандоус, Зима, Емелька, Брабец, Цоуфал, Садилек, Зелены, Соучек, Пешек, Кухта, Черны.



Запасные: Вацлик, Кудела, Калвах, Гложек, Юречка, Гавель, Матею, Тецль, Станек, Лингр, Крал.

Соперниками сборных Испании и Чехии по Лиге А, группе 2 являются национальные команды Португалии и Швейцарии, которые также сегодня сыграют.